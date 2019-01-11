الولايات المتحدة تمنع دولة الاحتلال بيع طائرات "أف 16" إلى كرواتيا

قالت كرواتيا إن "إسرائيل" لن تسلم زغرب 12 طائرة إف-16 مستعملة قررت زغرب شراءها العام الماضي لتحديث سلاحها الجوي.

وقال وزير الدفاع الكرواتي دامير كرستيتشيفيتش للصحفيين بعد اجتماع مع وفد إسرائيلي في زاغرب "أخطرتنا إسرائيل رسميا بأنها لم تتمكن من الحصول على موافقة من الولايات المتحدة لتسليم الطائرات إلى كرواتيا".

وقال مسؤولون من الطرفين إن كرواتيا لا تتحمل أي مسؤولية عن انهيار الاتفاق. ولم يعلق المسؤولون على سبب معارضة الولايات المتحدة للصفقة.

وذكرت وسائل إعلام كرواتية أن سبب المشكلة هو أن الطائرات جرى تزويدها بـ"تكنولوجيا إسرائيلية" مما يحرم شركات الدفاع الأميركية من فرص تحديثها وصيانتها.

ولم تعلق وزارة الخارجية الأميركية على القضية حتى الآن.

وكان رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش قال هذا الأسبوع إن زغرب لن تقبل أي اتفاق آخر غير العرض الإسرائيلي الأصلي الذي قبلته في أواخر مارس.

وقال رئيس الوزراء في اجتماع للحكومة الخميس "الاتفاق بشأن شراء الطائرات لم يوقع بعد، لذلك لا توجد أضرار مالية على ميزانيتنا".

وأضاف أن كرواتيا عازمة على مواصلة خططها لتحديث سلاحها الجوي. ولم يتضح في الوقت الراهن ما إذا كانت زاغرب ستطرح مناقصة أخرى أم ستتجه إلى أطراف شاركت في العطاء السابق.

وكان من المفترض أن تبلغ قيمة الصفقة مع دولة الاحتلال 500 مليون دولار.

وانضمت دولة الاحتلال إلى سبع بلدان أخرى في المنافسة على العرض الكرواتي.

وذكرت تقارير أن ساب السويدية كانت أشد المنافسين جدية وأنها عرضت طائرات جديدة من طراز غريبن لكن بسعر أعلى كثيرا.

وانضمت كرواتيا إلى حلف شمال الأطلسي في 2009، وإلى الاتحاد الأوروبي عام 2013. ويمتلك سلاح الجو الكرواتي حاليا مجموعة من طائرات ميغ-21 المتقادمة لا يعمل منها حاليا سوى ثلاث فقط.