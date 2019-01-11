السعودية تتهم قطر بدعم حماس لأهداف خبيثة

أكدت السعودية أنه لا تنازل عن مطالب الدول الأربع (السعودية، الامارات، البحرين، مصر) لحل الأزمة مع قطر، مشيرة إلى أن الحل يكون عبر استجابة حكومة الدوحة لتنفيذ المطالب، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول لتصبح جارا وشريكا موثوقا.



وأشار السفير السعودي لدى مملكة البحرين الدكتور عبدالله آل الشيخ، في حوار مع صحيفة «الوطن» البحرينية، إلى أن حل الأزمة القطرية سيكون من خلال منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعبر الوساطة الكويتية، مشدداً على أن «الكرة في ملعب القطريين».



ولفت إلى التدخلات القطرية في الشأن الفلسطيني وخاصة الخلافات الفلسطينية الفلسطينية، قائلاً: «دولة قطر تلعب دوراً سلبياً تجاه القضية الفلسطينية وتستغل القضية الفلسطينية، وتوظفها سياسياً لمصالحها، وتدخل النظام القطري في دعم «حماس» ليس حبا للفلسطينيين، ولكن يأتي في إطار مخطط لجعل الانقسام يستمر في الأراضي الفلسطينية، وذلك على حساب إرادة الشعب الفلسطيني، وبالتالي عمل هذا النظام على تأسيس الانقسام وتعزيزه وأطاله أمده، وهذا أمر غير مستغرب لأن قطر منذ عشرين عاماً وهي تقوم بدعم الجماعات والتدخل في الشؤون الداخلية للدول، وهذا التدخل السلبي يسبب العديد من التوترات والانقسامات في الداخل الفلسطيني، مما يؤثر على مسار الجهود الدولية حيال الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فالحكومة القطرية تقوم بدعم بعض الأطراف الفلسطينية خارج نطاق السلطة الفلسطينية (الحكومة)، مستغلة علاقاتها الجيدة مع إسرائيل"، على حد زعمه.

وأضاف «قطر، الدولة الداعمة للإرهاب والجماعات الإرهابية في المنطقة، تسعى لأخذ دور مشبوه في القطاع من أجل بسط نفوذها من خلال تلك الفصائل الفلسطينية والتأثير السلبي على الوضع الفلسطيني الداخلي».



وبشأن عودة العلاقات مع سورية، أوضح آل الشيخ أن المملكة «ستكون مع الموقف العربي»، مشيراً إلى أن «السفارة السعودية في سورية مغلقة ولا توجد خطوط طيران بين البلدين».



