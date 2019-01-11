حالة الطقس: أجواء غائمة جزئيا وباردة حتى الإثنين

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الجو اليوم الجمعة غائماً جزئيا الى صاف وبارداً الى شديد البرودة ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً الى صافية وشديدة ألبرودة ويحتمل تشكل الصقيع خلال ساعات الصباح الباكر، والرياح شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما يكون الجو يوم غد السبت غائماً جزئيا الى صاف وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت بأن يكون الجو يوم غد الأحد غائماً جزئيا إلى صاف وبارداً الى شديد البرودة ومغبراُ، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ،تكون الفرصة مهيأة في ساعات الليل لسقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق خاصة الشمالية قد تكون الامطار مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً، والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ومثيرة للغبار والبحر مائجا.

أما يوم الإثنين فيكون الجو غائمأ جزئياً الى غائم وبارداً الى شديد البرودة، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة وتسقط بإذن الله الأمطار على فترات على مختلف المناطق قد تكون الامطار مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر مائج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من احتمال تشكل الصقيع فجر السبت.