ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

10 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

الفلسطينيون يستعدون لجمعة "صمودنا سيكسر الحصار"

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:14 - 11 يناير 2019
مسيرة العودة مسيرة العودة
مشاركة

يستعد الفلسطينينون في قطاع غزة للمشاركة في جمعة جديدة من مسيرات العودة وكسر الحصار بعنوان "صمودنا سيكسر الحصار".

ودعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار الى المشاركة الجماهيرية الواسعة في مسيرات العودة وقالت انها رسالة اصرار على كسر الحصار وانهاء معاناة الشعب الفلسطيني واستمرار معركة المواجهة مع الاحتلال واسناد الاسرى.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتوقع فيه "إسرائيل" تصاعد الاحداث خاصة بعد تجميد دخول الاموال القطرية الى قطاع غزة.

وذكرت وسائل اعلام عبرية ان الجيش يستعد ليوم آخر من المظاهرات العنيفة على الحدود، حيث نشر القناصة على الحدود.

وجدد الغزيون إطلاق دفعات جديدة من البالونات الحارقة من شمال قطاع غزة باتجاه المستوطنات القريبة من قطاع غزة.

واعرب رئيس أركان جيش الاحتلال جادي ايزنكوت خلال زيارته لمستوطنات"غلاف غزة" الثلاثاء عن امله بعقد تهدئة طويلة مع حركة حماس.

متعلقات