الفلسطينيون يستعدون لجمعة "صمودنا سيكسر الحصار"

يستعد الفلسطينينون في قطاع غزة للمشاركة في جمعة جديدة من مسيرات العودة وكسر الحصار بعنوان "صمودنا سيكسر الحصار".

ودعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار الى المشاركة الجماهيرية الواسعة في مسيرات العودة وقالت انها رسالة اصرار على كسر الحصار وانهاء معاناة الشعب الفلسطيني واستمرار معركة المواجهة مع الاحتلال واسناد الاسرى.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتوقع فيه "إسرائيل" تصاعد الاحداث خاصة بعد تجميد دخول الاموال القطرية الى قطاع غزة.

وذكرت وسائل اعلام عبرية ان الجيش يستعد ليوم آخر من المظاهرات العنيفة على الحدود، حيث نشر القناصة على الحدود.

وجدد الغزيون إطلاق دفعات جديدة من البالونات الحارقة من شمال قطاع غزة باتجاه المستوطنات القريبة من قطاع غزة.

واعرب رئيس أركان جيش الاحتلال جادي ايزنكوت خلال زيارته لمستوطنات"غلاف غزة" الثلاثاء عن امله بعقد تهدئة طويلة مع حركة حماس.