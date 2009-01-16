نيويورك تايمز: حرب « إسرائيل » على غزة همشت عباس أكثر فأكثر في مدن الضفة

فلسطين اليوم : بيت لحم

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن حرب "إسرائيل" المتواصلة على قطاع غزة جعلت السلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس مطوقة وتعاني من التهميش أكثر فأكثر حتى في مدن الضفة الغربية التي تقع تحت سيطرتها.

وقالت الصحيفة :" إن "إسرائيل" كانت تأمل أن تؤدي حرب غزة إلى شل حركة حماس وتقوية غريمتها السلطة الفلسطينية في نهاية المطاف والأخذ بيدها حتى تتمكن من العودة مجددا إلى غزة".

وأضافت أن "مظاهرات الاحتجاج التي شهدتها مدن الضفة الغربية أنحت باللائمة على محمود عباس لعدم بذله جهودا كافية لإيقاف ما وصفته الصحيفة بالمجزرة في غزة", مشيرة إلى أنه كلما ازداد القصف على غزة ازداد معه على ما يبدو التأييد الشعبي لحركة حماس على حساب السلطة الفلسطينية التي "تعتبر أصلا فاسدة وبمنأى عن هموم الفلسطينيين العاديين".

ونقلت الصحيفة عن غسان الخطيب، المحلل الفلسطيني المستقل المقيم في رام الله، قوله إن السلطة الفلسطينية هي إحدى الخاسرين الرئيسيين من الحرب التي تدور رحاها حاليا في قطاع غزة.