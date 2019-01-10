الجهاد الاسلامي يُنظم استقبالاً مهيباً للأسير المحرر رمزي بشارات

نظمت حركة الجهاد الاسلامي في جنين استقبالاً مهيباً للأسير المحرر رمزي بشارات، الذي أفرج عنه اليوم بعد قضاء 17 عاماً و نصف في سجون العدو.

و أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عن الأسير رمزي رسمي صادق أبو خضر بشارات (34 عاماً)، من بلدة طمون في محافظة طوباس، بعد اعتقال لـ17 عاما.

وأفرج عن بشارات عبر حاجز الظاهرية جنوب محافظة الخليل، حيث كان أفراد من عائلته وأصدقائه في استقباله.

والأسير بشارات من مواليد العام 1985، اعتقل بتاريخ 08/01/2002 أثناء مروره عبر حاجز الحمرا بمنطقة الأغوار، وحكم بالسجن 17 عاماً.









