حركة فتح:  اللقاء مع الوفد المصري ناقش قضايا قطاع غزة والمصالحة

كشفت حركة فتح، مساء اليوم الخميس، عن تفاصيل اللقاء الذي عقد بين قيادتها في غزة وبين الوفد الامني المصري.

و أكد المتحدث باسم فتح عاطف أبو سيف ان اللقاء ناقش قضايا قطاع غزة المختلفة، و المصالحة الفلسطينية والقضايا السياسية المشتركة.

و أوضح أبو سيف أن فتح ثمنت الدور المصري من أجل تحقيق المصالحة الفلسطينية، وضرورة استمرار جهود انهاء الانقسام.

و وفقاً للمتحدث، فقد أكدت فتح على موقفها بضرورة انهاء الانقسام بشكل قطعي من أجل اخراج شعبنا الفلسطيني من نفق الانقسام المظلم، مشيراً الى أن ذلك لن يتم إلا عبر اتفاق اكتوبر 2017 القاضي بإعمال الحكومة في غزة وتمكينها من كافة صلاحياتها".

و أشار الى أن حركة فتح أكدت حرص القيادة الفلسطينية على اتمام موضوع المصالحة الفلسطينية بشكل كامل لإنهاء معاناة شعبنا".

كما أكدت قيادة فتح خلال اللقاء أن سحب موظفي السلطة الفلسطينية من معبر رفح تم بسبب تجاوزات حركة حماس على المعبر، موضحا أنه "في حال انهاء حركة حماس هذه التجاوزات فمن المؤكد أن الأمور يجب أن تعود إلى طبيعتها".

و أضاف أبو سيف: "اللقاء تناول أيضا المواقف السياسية المشتركة بيننا وبين مصر باتجاه تحصين حقوق الشعب الفلسطيني وحقوقه السياسية في الجمعية العامة للامم المتحدة والمنصات الدولية الاخرى".

و وصل مساء الخميس، وفد المخابرات المصرية الذي ضم وكيل المخابرات اللواء أيمن بديع، واللواء أحمد عبد الخالق مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات المصرية، الى قطاع غزة، حيث التقى رئيس المكتب السياسي لحماس و عدد من قيادات الفصائل الفلسطينية,