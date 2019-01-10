مصادر: الوفد المصري أعطى تطمينات واضحة باستمرار عمل معبر رفح كالمعتاد

أكد مصادر صحفية مساء اليوم الخميس بأن الوفد الأمني المصري الذي وصل الى قطاع غزة اليوم، و التقى الفصائل الفلسطينية في القطاع أكد أن معبر رفح سيفتح خلال الأيام القادمة بالاتجاهين وفق الآلية الموجود في الوقت الحالي، من خلال إدارة داخلية غزة لمعبر رفح.

و نقلت قناة القدس الفضائية عن "الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي"، داوود شهاب قوله: "إن الجانب المصري أعطى تطمينات واضحة باستمرار العمل في معبر رفح".

و كان عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية، أكد بأن الوفد المصري أكد على استمرار فتح معبر رفح كما السابق.

و عُقد في غزة مساء اليوم اجتماع جمع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بالوفد الأمني المصري، وقيادات من الفصائل الوطنية والإسلامية بمدينة غزة.

وحضر اللقاء إلى جانب هنية، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء أيمن بديع، ومسؤول الملف الفلسطيني اللواء أحمد عبد الخالق، وقيادات من حركة الجهاد الإسلامي، والجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين.