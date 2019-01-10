نتانياهو: جيشنا مستعد للحرب

ادعى رئيس حكومة الاحتلال و وزير الحرب بنيامين نتنياهو مساء الخميس، أن الجيش "الإسرائيلي" مستعد للحرب.

وخلال استماعه إلى استنتاجات اللجنة الخاصة لدراسة استعدادات جيش الاحتلال للحرب، قال نتنياهو "إن الجيش الإسرائيلي مستعد للحرب إلى جانب الحاجة إلى مواصلة معالجة الثغرات التي لا تزال قائمة".

وحسب موقع 0404 العبري، أشار نتنياهو إلى أن المفهوم الأمني للجيش في حدود عام 2030 سيقوده إلى استعداد أفضل للتعامل مع التحديات المستقبلية.

وذكر الموقع أن الاجتماع جرى بحضور مفوض شكاوى الجنود اسحق بريك واللواء يوهانان لوكر ويعقوب نائجل و الجنرال آفي مزراحي واللواء احتياط دورون ألموج والبروفيسور آشر تيشلار ومراقب حسابات الجيش العميد احتياط إيلان هراري ومراقب وزارة الحرب العميد المتقاعد يعقوب ناغل وعضو الكنيست عمر بارليف الذي استعرض القضية نيابة عن هيئة أركان الجيش.