دراسة "اسرائيلية": عملية "درع الشمال" فشلت!

قالت ورقة بحثية إسرائيلية، إن عملية "درع الشمال" التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي للكشف عن أنفاق حزب الله في الجنوب اللبناني، حاولت أن توفر لــ "إسرائيل" مشروعية سياسية لتنفيذ العملية تحت مسمّى "الدفاع عن النفس"، لكنها فشلت في ترجمة هذه المشروعية لتحقيق أهدافها الاستراتيجية داخل الساحة اللبنانية.

وأوضحت ورقة بحثية أعدتها أورنا مزراحي، الباحثة بمعهد أبحاث الأمن القومي التابع لـ"جامعة تل أبيب" وترجمه موقع "عربي21"، أن عملية "درع الشمال" لم تستطع تحقيق انتصار يضمن اعترافًا دوليًا بحزب الله كمنظمة "إرهابية" تواصل سيطرتها على لبنان.

وأكّدت مزراحي، التي عملت في مجال التخطيط الاستراتيجي في المجلس الوزاري المصغر سابقًا، أن حزب الله يسعى لاستهداف مواقع استراتيجية ضد الجبهة الداخلية الإسرائيلية، ولا يرى أن تدمير الانفاق كفيل بالتأثير على عملية بناء القوة العسكرية التي يقوم بها حزب الله.

وعلّلت ذلك، بأن إيران ما زالت تمنح حزب الله أسلحة استراتيجية، وتعمل على زيادة قوة ودقة إصابة منظومات حزب الله الصاروخية.