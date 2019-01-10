الحكومة: الاحتلال يمنح المستوطنين ضوء أخضر لاستمرار ارهابهم ضد شعبنا

اعتبرت حكومة الوفاق الوطني، إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي سراح المستوطنين الإرهابيين المتهمين بقتل الشهيدة عائشة الرابي بمثابة ضوء أخضر جديد لاستئناف المستوطنين إرهابهم.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود: إن إفلات المجرمين يُظهر مدى رعاية حكومة الاحتلال للإرهاب والاجرام، ويدل على استخدام الاحتلال المستوطنين كإحدى أدواته وأذرعه في التسلط على أبناء شعبنا وإراقة دمائهم والتنكيل بهم في أرض وطنهم.

وأكد أن استمرار الاحتلال والاستيطان هو السبب الرئيسي الذي يحول دون إرساء أسس السلام والأمن والاستقرار في بلادنا والمنطقة والعالم، الأمر الذي يحتم على المجتمع الدولي ضرورة التدخل الفوري لتنفيذ قوانينه التي أصدرها، والداعية إلى ازالة الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967.