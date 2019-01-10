"النشامى" أول المتأهلين إلى دور الـ16 في كأس آسيا

تأهل منتخب الأردن إلى الدور الثاني من كأس آسيا 2019، بانتصاره على سوريا 2-0، في الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثانية، على استاد خليفة بن زايد في إمارة العين.

الأردن واصل حضوره المميز على المستوى القاري، بعبوره إلى الدور الثاني من كأس آسيا للمرة الثالثة من أصل 4 مشاركات في تاريخه.

النشامى ظهروا أكثر نشاطا وحركية في الشوط الأول، وتقدّموا في النتيجة بواسطة الواعد موسى التعمري في الدقيقة 26.

استغلال الأردن للمواقف الثابتة تواصل على شاكلة المباراة الماضية أمام أستراليا، ليطبّق الأردنيون جملة متفق عليها من ركلة ركنية كربونية للهدف الذي سُجل في شباك أستراليا، والمُسجل هذه المرة كان طارق خطاب لاعب المصري السابق.

خطاب ارتقى وأطلق رأسية صاروخية في الدقيقة 43، لينهي الأردن الشوط الأول بتقدم مريح.

في الشوط الثاني حاول الثنائي عمر السومة وعمر خربين إعادة بلادهم للمباراة، إلا أنهم صُدموا بمناعة دفاعية أردنية ومن خلفها حراسة متميزة بواسطة القائد عامر شفيع.

في المقابل، واصل الأردن هجماته المرتدة الخطيرة، وكاد أن يضيف الهدف الثاني بعد أن أبعد أحمد الصالح مدافع سوريا الكرة بشكل متذبذب لتمر مباشرة أمام قائم مرماه.

الأردن رفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة من انتصارين، ليتأهل رسميا إلى الدور المقبل بغض النظر عن بقية النتائج، ويكفيه عدم فوز فلسطين على أستراليا غدا الجمعة، حتى يضمن صدارة المجموعة.

فيما تجمد رصيد سوريا عند نقطة واحدة، وسيعمل على تخطي أستراليا في الجولة الثالثة للتنافس على البطاقة الثانية في المجموعة، أو التأهل ضمن أفضل ثوالث المجموعات.