ربع كمية الأمطار وصلت للخزان الجوفي تعرف على نسبتها؟

شهدت الأراضي الفلسطينية الثلاثاء الماضي وحتى صباح الأربعاء منخفض جوي سريع أدى إلى هطول كميات كبيرة من الامطار في المحافظات الجنوبية وثلوج في المرتفعات شمال فلسطين المحتلة.

وتستفيد كافة المحاصيل الزراعية وخاصةً الشتوية منها، من كميات الأمطار التي تتساقط على كافة محافظات قطاع غزة، حيث يعتبر في هذا الوقت من العام حل لكل مشكلات المحاصيل عامة وفي أشجار الفاكهة تحديداً والمحاصيل الحقلية.

المدير العام للإرشاد والتنمية لوزارة الزراعة في غزّة المهندس نزار الوحيدي أكد، أن نسبة هطول الامطار في نهاية الثلث الأول من فصل الشتاء تجاوزت الـ50% عن السنوات الماضية وهذا يدلل أن العام الحالي يبشر بموسم زراعي جيد.

وقال الوحيدي لـ"فلسطين اليوم" مساء الخميس: "هناك مفاجأت بنسبة كمية هطول وارتفاع الامطار في المناطق المختلفة من قطاع غزة وخاصة الجنوبية"، مشيراً إلى أن ارتفاع هطول الامطار في رفح تجاوز الـ 133.5 ملم بنسبة 56% عن السنوات الماضية، وخانيونس تجاوز ارتفاع المطر عن الـ 146 ملم بنسبة 50% عن السنوات الماضية".

ولفت إلى أن "متوسط نسبة ارتفاع الأمطار في كافة مدن قطاع غزة بلغت 182 ملم، مبيناً أن كمية الأمطار تجاوزت الـ 60 مليون متر مكعب، منها 15 مليون متر مكعب وصل للخزان الجوفي".

وأشار إلى أن متوسط عدد أيام هطول الامطار في قطاع غزة بين (40 و45 يوماً)، قائلاً: "في نهاية الثلث الأول من فصل الشتاء لهذا العام بلغ عدد أيام هطول الامطار 21 يوماً وهذا دليل أن هذا الموسم مميز لأننا تجاوزنا عدد الأيام الممطرة في مثل هذا الوقت من السنوات الماضية".

وبين أن أكثر ما يميز هذا العام ليست كمية ونسبة الامطار وعدد أيام الهطول فقط بل أن المميز هذا العام هو أن "تساقط الأمطار كانت منظمة وموزعة بشكل جيد ولم يكن هناك انجراف للتربة".

ومن المتوقع أن تشهد الأراضي الفلسطينية في منتصف الأسبوع القادم منخفض جوي جديد، الامر الذي سيعود بالنفع على المحاصيل الزراعية والخزان الجوفي الفلسطيني.