وقفة تضامنية في جنين مع الأسير أبو دياك الذي يتهدده خطر الموت

نظمت فصائل العمل الوطني، مساء اليوم الخميس، اعتصاما تضامنيا مع الأسير المريض بالسرطان سامي أبو دياك الذي يتهدده خطر الموت.

ورفع المشاركون في الوقفة التضامنية، الأعلام الفلسطينية، وصور الأسير أبو دياك، والشعارات المنددة بسياسة الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأسرى بشكل عام وخاصة أبو دياك الذي يتهدده خطر الموت ومعاناته من مرض السرطان، حيث نقل صباح اليوم من سجن مستشفى الرملة إلى مستشفى "اساف هروفيه".

وطالبوا بالإفراج الفوري عن الأسير أبو دياك محملين سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة على حياته.

وأكدوا أهمية التضامن مع الأسرى خاصة المرضى، والوقوف مع الأسير المريض أبو دياك الذي يتهدده خطر الموت ويعاني من مرض السرطان.

وحمّل رئيس نادي الأسير قدوره فارس، ونائب أمين سر اقليم فتح عطا أبو ارميلة، وفي كلمة المؤسسات العاملة في مجال الأسرى راغب ابو دياك، حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير أبو دياك والأسرى جميعا داخل سجون الاحتلال.

وطالبوا كافة المؤسسات الحقوقية واللجنة الدولية للصليب الأحمر وأحرار العالم، بتحمل مسؤولياتهم إزاء ما يتعرض له الأسرى من ظلم ممنهج في سبيل النيل من كرامتهم، خاصة المضربين منهم عن الطعام والأسير المريض أبو دياك الذي يعاني سياسة الإهمال الطبي المتعمد.

وأعرب رئيس بلدية سيلة الظهر أسعد حنتولي، والشيخ زياد أبو دياك في كلمة ذوي الأسير، عن شكرهم لكل المشاركين في الوقفة، ما كان له الأثر الايجابي لدى عائلة الأسير.

وشارك في الوقفة التضامنية والمهرجان الخطابي العديد من أهالي البلدة والقرى والبلدات المجاورة وممثلي المؤسسات الرسمية والأهلية والعاملة في مجال الأسرى، وذوي الأسرى والأسرى المحررين.



