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لمباراة الاردن وسوريا في كاس اسيا

  • فلسطين اليوم - متابعة
  • 15:34 - 10 يناير 2019
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مباراة بمثابة قمة مرتقبة للمجموعة الثانية بين منتخبي الأردن وسوريا، الفوز يؤهل الأردن للدور المقبل، بينما يحي أمال سوريا في التأهل.

تشكيل الفريقيــن

تشكيل الفريقين
 

 

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