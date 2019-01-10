لمباراة الاردن وسوريا في كاس اسيا

مباراة بمثابة قمة مرتقبة للمجموعة الثانية بين منتخبي الأردن وسوريا، الفوز يؤهل الأردن للدور المقبل، بينما يحي أمال سوريا في التأهل.

تشكيل الفريقيــن





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