موراتا في طريقه للعودة إلى مدريد مجددا

أفادت تقارير إعلامية بأن الإسباني ألفارو موراتا، مهاجم نادي تشيلسي، في طريقه للعودة إلى مدريد مجددا، وهذه المرة بالانضمام لأتلتيكو، بعد تجربة سابقة لم تكن مثالية مع العملاق الريال.

وبحسب صحيفة "El Mundo Deportivo" الإسبانية، فإن صفقة انتقال صاحب الـ26 عاما إلى أتلتيكو مدريد قد تتم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، خاصة في ظل اهتمام الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب "الروخي بلانكوس" بخدمات المهاجم الدولي الإسباني.

وأشارت الصحيفة إلى أن موراتا متحمس جدا لفكرة الانضمام للأتلتيكو، وذلك بعد الأنباء الأخيرة التي تحدث عن اقتراب تشيلسي من عقد صفقة من العيار الثقيل، بضم المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين، لقيادة الخط الأمامي لـ"البلوز" في النصف الثاني من الموسم الحالي.

وكان موراتا انضم إلى تشيلسي صيف عام 2017، قادما من ريال مدريد في صفقة بلغت قيمتها 65 مليون يورو، وسجل هذا الموسم 9 أهداف في 24 مباراة.