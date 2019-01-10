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توقيف 5 عسكريين إسرائيليين لضربهم أسرى فلسطينيين

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:09 - 10 يناير 2019
توقيف 5 عسكريين إسرائيليين لضربهم أسرى فلسطينيين توقيف 5 عسكريين إسرائيليين لضربهم أسرى فلسطينيين
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أوقفت شرطة الاحتلال العسكرية، خمسة عسكريين يشتبه بأنهم ضربوا فلسطينيين معتقلين اثنين، حسبما أفاد جيش الاحتلال، اليوم الخميس.

وأوضح متحدث باسم الجيش، في بيان، أن الحديث يدور عن قائد فصيلة وأربعة جنود، موضحا أن العسكريين الخمسة سيمثلون أمام محكمة عسكرية، اليوم الخميس، لتمديد مدة اعتقالهم.

فيما ذكرت صحيفة "هآريتس" العبرية، أن توقيف العسكريين الخمسة جرى يوم الأربعاء 9 يناير، مشيرة إلى أن أحد الفلسطينيين اللذين احتجزوهما ضُرب ضربا مبرحا للغاية، ما جعل استجوابه مستحيلا واستدعت حالته تدخّل الأطباء.

وبحسب الصحيفة فإن التحقيق جار حول ما إذا كان العسكريون يتصرفون بدوافع انتقامية بعد تعرض أفراد إحدى كتائب الجيش، منتصف ديسمبر الماضي، لإطلاق نار قرب مستوطنة "غيفات أساف" بضواحي رام الله، أسفر عن مقتل جنديين.

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