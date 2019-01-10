19 مليون دولار قيمة تعويضات مانشستر يونايتد لمورينيو

أفادت وسائل إعلام بريطانية، الخميس، بأن نادي مانشستر يونايتد حرر مدربه السابق البرتغالي جوزيه مورينيو المقال الشهر الماضي، بعدما دفع تعويضات له، وصلت قيمتها إلى 15 مليون جنيه إسترليني (19 مليون دولار).

ومع طي الفصل الأخير من علاقة مان يونايتد بمدرب ريال مدريد السابق، بات في إمكان الأخير أن يعود إلى مقاعد التدريب، حيث ترجح تقارير صحفية إمكانية عودته إلى النادي الملكي.

وأوردت صحيفة "ذا صن" أن مانشستر يونايتد وافق على شروط الدفع بعد لقاء جمع بين وكيل أعمال المدرب البرتغالي جورج منديش، ونائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي إد وودوورد.

وأكد مصدر مقرب من مورينيو الذي كان مرتبطا بعقد مع يونايتد حتى نهاية موسم 2019-2020 مع إمكانية التمديد لموسم إضافي، لصحيفة "دايلي ميل" أن الطرفين توصلا إلى اتفاق رضائي.