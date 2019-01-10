مجدداً.. الاحتلال يقتحم مدينة رام الله

اقتحمت قوات الاحتلال، عصر اليوم الخميس، مدينة رام الله وسط الضفة الغربية وداهمت حي الماسيون جنوب المدينة.

وقال شهود عيان، إن قوة احتلالية اقتحمت المدينة من طريق رافات رام الله وقامت بالانتشار في منطقة الماسيون، تحديدا عند كازية الهدى، وداهمت عدد من المحال التجارية لمصادرة تسجيلات الكاميرات المراقبة.

ويأتي هذا الاقتحام في إطار حملة مداهمة وتفتيش لجيش الاحتلال منذ السبت الفائت، لمصادرة تسجيلات كاميرات المراقبة في المحال والمباني السكنية، بحثا عن منفذ عملية إطلاق النار على حافلة مستوطنين بالقرب من مستوطنة بيت أيل الجمعة الفائتة.