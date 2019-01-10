وصول الوفد المصري الى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون

وصل وفد المخابرات المصرية مساء اليوم الخميس، إلى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون شمال القطاع لإجراء محادثات ولقاءات مع حركة حماس.

وكان مصدر مطلع كشف أمس لـ"فلسطين اليوم الإخبارية" أن الوفد المصري سيبحث عدد من الملفات والتي يريد طرحها على حركة حماس وإيجاد حلول لها، وأولها تجاوز الأزمة التي خلفها انسحاب موظفي السلطة من معبر رفح، وكيفية إدارة المعبر في ضوء التطورات السلبية الحالية، إضافة إلى ملف الأوضاع الأمنية المتوتر بين قطاع غزة والاحتلال الإسرائيلي.

وذكر أحمد عبد الهادي القيادي في حركة "حماس" في وقت سابق أن حركته ستستمر في التواصل مع مصر؛ من أجل بذل مزيد من الجهد لإتمام المصالحة، مؤكدا حرصها على إتمام المصالحة وفق ما تم الاتفاق عليه.