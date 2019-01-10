السفير الفلسطيني: إرجاء زيارة رئيس حركة "حماس" إلى موسكو

أعلن السفير الفلسطيني لدى روسيا، عبد الحفيظ نوفل، الخميس، إرجاء زيارة رئيس حركة "حماس"، إسماعيل هنية، إلى موسكو لفترة غير محددة.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن "نوفل"، إن زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية إلى موسكو، والتي كانت مقررة الأسبوع المقبل، "تم إرجاءها بمبادرة من الجانب الفلسطيني (دون تحديد الجهة)".

كما لفت أن موسكو "أعربت عن أملها في أن يحدد موعد جديد للزيارة وأن يتم التوصل إلى تفاهم بهذا الشأن".

وفي السياق، أوضح "نوفل" وهو من الشخصيات المحسوبة على حركة "فتح" أنّ قرار إلغاء الزيارة التي كانت مقررة في 15 يناير/ كانون الثاني الجاري يعود إلى صعوبة الوضع الحالي (دون مزيد من التفاصيل)".

وتابع: "زيارة هنية إلى العاصمة الروسية لا تزال قائمة وهي قد تجرى لاحقا، لكن موعدها الجديد لم يحدد بعد"، وفق المصدر ذاته.

وفي 28 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف إنه "من المقرر عقد لقاءات في 15 يناير بين هنية ولافروف".

وأعلنت روسيا، في ديسمبر الماضي، استعدادها لعقد لقاء بين حركتي "فتح" و"حماس" الفلسطينيتين في موسكو؛ لـ"الإسهام في المصالحة الوطنية بين الأطراف الفلسطينية".

وعلى مدار ما يزيد عن 11 عاما مضت، لم تتوقف محاولات الوسطاء لإنهاء الانقسام الفلسطيني دون أن تنجح أي منها في تحقيق تقدم حقيقي يخرج الفلسطينيين من أسوأ حقبة في تاريخ قضيتهم.

وآخر اتفاق للمصالحة وقعته "حماس" و"فتح" كان في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2017، لكنه لم يطبق بشكل كامل؛ بسبب نشوب خلافات كبيرة حول عدة قضايا، منها: "تمكين الحكومة، وملف موظفي غزة الذين عينتهم حماس أثناء فترة حكمها للقطاع".