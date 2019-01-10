الاحتلال يحول الأسير "حسن الزغاري" للاعتقال الإداري

أصدرت سلطات الاحتلال الصهيوني يوم أمس "الأربعاء" أمر اعتقال إداري لمدة ستة شهور بحق الأسير "حسن الزغاري" من مخيم الدهيشة ببيت لحم، قبل موعد الإفراج عنه بيوم. واحد.

وكان الأسير الزغاري (23 عاما) اُعتقل في شهر تموز/ يوليو 2018، وصدر بحقه حُكماً بالسّجن الفعلي لمدة ستة شهور، وكان من المفترض أن يُفرج عنه اليوم الخميس، العاشر من كانون الثاني/ يناير، إلا أن سلطات الاحتلال أصدرت أمراً باعتقاله إداريا يوم أمس.

وبحسب نادي الأسير فإن الأسير الزغاري قضى سابقاً في معتقلات الاحتلال أربع سنوات و في حينه كان قاصراً.