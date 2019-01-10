مستوطنون يقتلعون أشتال زيتون ولوزيات في ترقوميا

اقتلع مستوطنو مستوطنة "تيليم" اليوم الخميس، أكثر من 30 من أشتال الزيتون واللوزيات، والعنب، في منطقة الطيبة شرق بلدة ترقوميا غرب الخليل.

وأكد رئيس قسم توثيق الاضرار الزراعية المهندس هاشم البدارين، والمهندس شادي فنون ممثل صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية، أنهما وثقا اقتلاع مستوطني "تيليم" لأكثر من 30 من أشتال الزيتون، والعنب، واللوزيات لمزارعين من عائلة الجعافرة في منطقة الطيبة التابعة لبلدة ترقوميا، وذلك خلال جولة ميدانية قاما بها.

وأكد البدارين، أن منطقة الطيبة شهدت عدة اعتداءات على أراضي المواطنين، من قبل المستوطنين بهدف توسعة مستوطنتي "تيليم" و"أدورا " المقامتين عنوة على اراضي المواطنين شرق البلدة.