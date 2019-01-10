"الفدائي" يستعد للقاء صعب أمام نظيره الاسترالي غدًا

يخوض منتخبنا الوطني لكرة القدم "الفدائي"، غدًا الجمعة، ثاني مبارياته في بطولة أمم آسيا 2019، عندما يلتقي المنتخب الاسترالي، حامل لقب البطولة، على استاد مكتوم بن راشد بنادي الشباب في إمارة دبي، ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.

ويتصدر المجموعة المنتخب الأردني بثلاث نقاط، حققها بعد انتصاره الهام على نظيره الأسترالي بهدف نظيف، في حين يتشارك منتخبنا الوطني مع المنتخب السوري المركز الثاني بنقطة واحدة، بعد تعادلهما السلبي في الجولة الأولى.

ويواصل "الفدائي" استعداداته للقاء وسط أجواء حماسية ومعنويات عالية، حيث يركّز المدير الفني نور الدين ولد علي على الجوانب التكتيكية والفنية، إلى جانب تدريبات اللياقة البدنية بعد المجهود الوافر الذي بذله اللاعبون في اللقاء الأول أمام استراليا.

وينتظر من "الفدائي" تقديم مباراة أفضل في الشق الهجومي، مع الحفاظ على التنظيم الدفاعي الذي ميّز أداءه في لقاء سوريا. ولم يتمكن منتخبنا في اللقاء الأول من بناء الهجمات على مرمى المنتخب السوري، وفقد السيطرة تمامًا على وسط الملعب، وترك المنافس يستحوذ على الكرة.

ويحتل المنتخب الأسترالي المركز الـ41 بالتصنيف بينما يأتي "الفدائي" في المركز الـ99، كما يتمتع الفريق الأسترالي بإمكانيات فنية وبدنية عالية، في ظل وجود العديد من اللاعبين الأستراليين المحترفين بالأندية الأوروبية.

ويمكن تذليل الفارق في الإمكانيات، من خلال الروح القتالية والإصرار الذي يتمتع به نجوم "الفدائي"، حيث يلعب منتخبنا دون أي ضغوط، في ظل عدم ترشيحه من قبل المراقبين لاجتياز دور المجموعات.

ويتسلح "الفدائي" في اللقاء بمساندة جماهيرية عريضة من أبناء الجالية الفلسطينية في الإمارات، إلى جانب الدعم من الجمهور العربي.

وتحظى مشاركة "الفدائي" باهتمام إعلامي محلي ودولي نظرًا للرسالة الوطنية التي يحملها، والظروف الصعبة التي تعيشها الرياضة الفلسطينية تحت الاحتلال.