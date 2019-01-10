السجن 11 عاماً لمقدسي بزعم التخطيط لإستهداف نتنياهو وبركات

حكمت المحكمة "الإسرائيلية" بالسجن لمدة 11 عاماً على المواطن المقدسي جمال محمد رشاده 31 عاماً من سكان مخيم شعفاط شرقي القدس بزعم التخطيط لتنفيذ عمليات من بينها استهداف رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو ورئيس بلدية القدس نبر بركات.

وزعمت القناة الثانية ان من ضمن التهم التي وجهت للمقدسي التخطيط ضد جهات غربية داخل "إسرائيل" من بينها القنصلية الامريكية ووفد كندي كان يمكث في القدس بهدف تدريب قوات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

ووجهت للقدسي تهمة التجسس ضد "إسرائيل" وعمل بتوجيهات خارجية .

وبينت القناة ان رشادة خطط ادخال عنصر من الأردن لتنفيذ عمليات وقد كان يعمل رشادة بتوجيهات من ناشط في سوريا ، على حد زعم الصحيفة .