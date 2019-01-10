مستوطنون يواصلون اقتحام الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

اقتحمت مجموعات من المستوطنين صباح الخميس، ساحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، أنّ عشرات المستوطنين اقتحموا ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وتجولوا فيه، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
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