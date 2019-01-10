بعد 23 عاماً ..السلطة تقطع راتب "حسن خريشة" النائب الثاني للتشريعي



تفاجأ النائب الثاني في المجلس التشريعي الدكتور حسن خريشة بعدم صرف راتبه أسوة بباقي أعضاء المجلس التشريعي الذين صرفت لهم هذا الأسبوع على هيئة "راتب تقاعدي" بعد قرار حل المجلس التشريعي في 22 ديسمبر الفائت.

وقال خريشة ل" فلسطين اليوم" أنه وعلى مدار 23 عاماً كان خلالها عضو منتخب في المجلس التشريعي لم ينقطع راتبه فيها ولا مرة، وأن من حقه بعد كل هذه السنوات أن يحصل على راتبه التقاعدي.

وانتخب خريشة عضوا مستقلاً في انتخابات المجلس التشريعي في دورته الأولى في العام 1996، وانتخب في حينه نائبا أول لرئيس المجلي التشريعي، وفي دورته الثانية في العام 2006 حيث أنتخب نائبا ثاني لرئيس المجلي.

وعرف خريشة (63 عاما) بمواقفه الرافضة لنهج التسوية السلمية والتنازلات التي تقديمها السلطة خلال هذه التسوية، ومحاربته للفساد في أجهزة السلطة والحديث الجريء عنها.

وفي المرحلة الأخيرة كان خريشة من أبرز المنتقدين لسياسية السلطة تجاه المقاومة وملاحقة المقاومين في الضفة، والإجراءات العقابية التي فرضتها السلطة على القطاع، وحذر أكثر من مرة من خطورة حل المجلس التشريعي وحالة التفرد باتخاذ القرار الفلسطيني.