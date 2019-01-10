مراسلنا: الاحتلال يعتقل نجل القيادي "بسام السعدي"

اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الخميس، منزل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية المعتقل بسجون الاحتلال، الشيخ "بسام السعدي" في مخيم جنين، شمال الضفة الغربية، واعتقلت نجله "يحيى" بعد تخريب محتويات المنزل.

وفي حديث " فلسطين اليوم" مع العائلة فإن قوات الاحتلال اقتحمت المنزل فجرا وقامت بتفتيش وتخريب محتوياته، واعتقلت أبنها "يحيى" 22عاما، قبل أن تنتقل لمنزل أبنها الثاني "صهيب" 25 عاما، وتقوم بتفجير أبوابه بحثا عنه لاعتقاله حيث لم يتواجد في المنزل في حينه.

ويستهدف الاحتلال عائلة الشيخ "السعدي" بالاعتقالات والمداهمات المتكررة لمنزله ومنازل أبنائه في المخيم، حيث اعتقل "يحيى" في السابق ثلاثة مرات في السابق، وكذلك "صهيب" الذي اعتقل لدى الاحتلال لمرات عديده.