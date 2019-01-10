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الاحتلال يستهدف الصيادين والمزارعين جنوب ووسط القطاع

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:44 - 10 يناير 2019
الاعتداءات الإسرائيلية على المزارعين الاعتداءات الإسرائيلية على المزارعين
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أطلقت زوارق الاحتلال نيرانها تجاه الصيادين، صباح اليوم الخميس، في بحر رفح جنوبي قطاع غزة.

كما أطلقت قوات الاحتلال نيرانها تجاه الأراضي الزراعية شرقي المحافظة الوسطى بقطاع غزة.

ولم يبلغ عن إصابات في الحادثتين.

 

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