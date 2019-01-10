مقتل ثلاثة متظاهرين سودانيين خلال احتجاجات في أم درمان

أعلنت الشرطة السودانية الخميس مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في تظاهرة مناهضة للحكومة قامت بتفريقها بالغاز المسيل للدموع، في مدينة أم درمان المجاورة للخرطوم، الأربعاء.

وقال الناطق باسم الشرطة هاشم عبد الرحيم في بيان إن “تجمعاً غير قانوني جرى في أم درمان وقامت الشرطة بتفريق المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع”. وأضاف أن الشرطة “أبلغت في وقت لاحق بموت ثلاثة متظاهرين” و”قمنا بفتح تحقيق” دون أن يضيف أي تفاصيل.

من جهتها أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية (مستقلة)، ومصدر طبي، مقتل متظاهرين اثنين خلال الاحتجاجات التي شهدتها، مدينة أم درمان.

وقال المصدر الطبي، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، إن وفاة المتظاهرين الاثنين جاء نتيجة تعرضهما لإصابات بالرصاص الحي خلال الاحتجاجات.

فيما ذكر بيان صادر عن لجنة الأطباء أن “القتيل محمد الفاتح، توفي نتيجة لإصابته بطلق ناري في الصدر، فيما لم تشر لأسباب وفاة الآخر الذي يدعى صالح عبد الوهاب”.

وأوضح البيان “تعرض 8 متظاهرين لإصابات بينهم 5 إصابات بطلق ناري”.

وذكرت اللجنة، أن من بين المصابين “طبيبان، أحدهما أصابته طلقة نارية في الصدر ويدعى بشير مصطفى بشير، فيما تعرض الطبيب منذر أزهري، لإصابة في الصدر (دون تحديد نوعها)”.