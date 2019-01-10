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طقس فلسطين: ارتفاع درجات الحرارة

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 08:03 - 10 يناير 2019
الطقس الطقس
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قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن الجو يكون اليوم الخميس، صافياً شديد البرودة الى بارد، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة والرياح شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويكون الجو يوم غد الجمعة، غائماً جزئيا الى صاف وبارداً الى شديد البرودة، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة والرياح شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج ويحتمل تشكل الصقيع خلال ساعات الصباح الباكر.

أما السبت المقبل، فيكون الجو غائماً جزئيا الى صاف وبارداً الى شديد البرودة ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة والرياح شمالية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

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