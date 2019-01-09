يمكنها تنفيذ هجوم نووي.. الطائرة الفرنسية المفقودة

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية اليوم الاربعاء، إنَّ طائرة حربية تابعة للقوات الجوية الفرنسية من طراز "ميراج2000"، اختفت عن الرادار في منطقة جبلية بالقرب من الحدود السويسرية.

وأضافت صحيفة "نيويورك تايمز"، أنَّ طائرة "ميراج 2000" الفرنسية، اختفت عن الرادار أثناء مهمة روتينية لها بالقرب من الحدود السويسرية، وأنَّ طواقم الإنقاذ والدفاع المدني هرعت في البحث عن الطائرة، دون تفاصيل تذكر عن حياة الطيارين أحياء أم أموات.

وعن مواصفات الطائرة الفرنسية المفقودة، أورد موقع "ميليتري فاكتوري" الأمريكي، التي مازالت في الخدمة في الجيش الفرنسي منذُ عام 1979م والعديد من جيوش العالم حتى الآن.

وبينَّ الموقع أن "ميراج 2000" هي مقاتلة متعددة المهام وقاذفة، أنتجت فرنسا 611 طائرة منها، وتعمل في 7 دول، إضافة إلى فرنسا، بينها 3 دول عربية هي مصر وقطر والإمارات.

طول الطائرة 14.36 متر، والمسافة بين طرفي جناحيها 9.13 متر، وارتفاعها 5.2 متر، ويصل وزنها دون تسليح إلى 7.5 طن، بينما يصل وزنها بكامل التسليح إلى 17 طنا.

وتصل السرعة القصوى للطائرة إلى 2338 كم/ ساعة، ومداها 1850 كم، ويمكنها أن تحلق على ارتفاعات تتجاوز 16400 متر.

ويمكن للطائرة أن تنطلق بسرعة تتجاوز 17 ألف متر في الدقيقة، ويتنوع تسليحها بين صواريخ "جو — جو" للمعارك الجوية، وقنابل الليزر، وأنواع أخرى من القنابل المخصصة لقصف ممرات الطائرات من الجو.

كما يشمل تسليح الطائرة أنواعا أخرى من الأسلحة تشمل صواريخ "جو — أرض" تمكنها من قصف أهداف معادية، إضافة إلى أن بعضها مخصص لتنفيذ ضربات نووية.