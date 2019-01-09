القناة 10: خنق عباس لغزة سيرتد سلباً في وجه "إسرائيل" والجمعة القادمة حاسمة

قال محللون سياسيون إسرائيليون "إن تقديرات المستوى السياسي والأمني الإسرائيلي بشأن العقوبات والإجراءات الأخيرة التي فرضها محمود عباس على قطاع غزة، ستزيد من احتمالية الانفجار في وجه إسرائيل"، مشددين على أنَّ الجمعة القادمة ضمن مسيرات العودة وكسر الحصار ستكون بمثابة اختبار لما يمكن أن يحدث.

وأضاف محللون إسرائيليون على القناة العاشرة الإسرائيلية: احتدام الأمور بين غزة ورام الله (حماس والسلطة)، والتي أدت لإغلاق معبر رفح المعبر الوحيد أمام الأفراد، وتعثر إدخال الأموال القطرية، من شأنه أن يؤدي إلى انفجار الوضع في غزة بوجه إسرائيل، وساعة الاختبار الحقيقية ستكون بعد يوم غدٍ الجمعة.

وأشار المحللون، إلى أنَّ حماس أصبحت مضغوطة من قبل السلطة التي سحبت موظفيها من معبر رفح البري، وزادت من حدة الإجراءات الاقتصادية تجاه غزة، وتحاول عبر إعلامها شيطنة حماس، ومضغوطة من جانب إسرائيل التي ترفض إدخال الاموال القطرية لقطاع غزة، لافتين إلى أن المستويات الإسرائيلية في "إسرائيل" تخشى انفجار الوضع في غزة تجاه إسرائيل بشكل يشبه الجولة الأخيرة من التصعيد.

وقال المحللون: لحظة الاختبار الحقيقية اقتربت، إنها يوم الجمعة المقبلة حيث الحدود مع غزة، إسرائيل من جانبها هددت أنها لن تحول الأموال القطرية للقطاع إن لم تتعهد حماس بوقف المسيرات، غير أن حماس لا يمكنها أن تقبل بمثل تلك المعادلة في ظل سوء الأوضاع الاقتصادية في غزة، ولن تقبل أن تكون بين فكي الكماشة حصار من قبل إسرائيل وعقوبات عباس.

وتساءل المحللون عن الدور المصري فيما يتعلق بالمصالحة والتهدئة، متسائلين، هل ستنجح مصر بنزع فتيل التوتر بين حركتي فتح وحماس؟، وهل ستنجح مصر بإعادة الهدوء في غزة إذا ما نشبت موجة تصعيد جديدة بين حماس وإسرائيل ؟!، معقبين أن الأيام وحدها هي التي ستجيب عن الدور المصري.

وذكرت القناة العاشرة الإسرائيلية أن "إسرائيل" سجلت الليلة إنجازاً جديداً في مرمى حركة حماس من خلال عرقلتها لزيارة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية للعاصمة الروسية (موسكو)، مشيرة إلى أنَّ إلغاء وعرقلة زيارة هنية جاء بعد ضغوط مارستها إسرائيل والسلطة الفلسطينية على روسيا.

ويوم الجمعة 28 ديسمبر 2018، قال ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي، إن إسماعيل هنية رئيس حركة حماس ، سيزور موسكو يوم 15 يناير/ كانون الثاني"، مشيرا إلى أنه "سيجري مباحثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف".