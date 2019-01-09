السبت .. الفارس تطلق مخيمها الكشفي "نسمو إلى العلا"

ستعد مجموعات الفارس الكشفية لإطلاق مخيمها الكشفي الشتوي "نسمو إلى العلا"، وذلك يوم السبت الموافق 12/1/2019، في أرض زراعية في منطقة الزيتون في محافظة غزة.

وينطلق المخيم صباح يوم السبت بمشاركة واسعة تضم عدد من الكشافين من محافظات قطاع غزة كافة.

وتتضمن فعاليات المخيم الفقرات التالية : " محاضرات نظرية عن الكشافة، تدريبات ميدانية، لياقة بدنية ، إسعافات أولية ، محاضرات دينية وأمنية، ألعاب كشفية وحركات ، عروض كشفية ، وتوزيع شهادات.

وتستمر فعاليات المخيم لمدة أسبوع، حيث سيتضمن المخيم المبيت والراحة في مسجد عمرو بن العاص بجوار المخيم .

يشار إلى أن مجموعات الفارس الكشفية تنظم هذا المخيم بالتزامن مع الإجازة الشتوية للطلاب، وبرعاية اللجنة الرياضية العامة لحركة الجهاد الإسلامي.





