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برعاية اللجنة الرياضية العامة

السبت .. الفارس تطلق مخيمها الكشفي "نسمو إلى العلا"

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 21:09 - 09 يناير 2019
مخيم نسمو إلى العلا الكشفي مخيم نسمو إلى العلا الكشفي
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ستعد مجموعات الفارس الكشفية لإطلاق مخيمها الكشفي الشتوي "نسمو إلى العلا"، وذلك يوم السبت الموافق 12/1/2019، في أرض زراعية في منطقة الزيتون في محافظة غزة.

وينطلق المخيم  صباح يوم السبت بمشاركة واسعة تضم عدد من الكشافين من محافظات قطاع غزة كافة.

وتتضمن فعاليات المخيم  الفقرات التالية : " محاضرات نظرية عن الكشافة، تدريبات ميدانية، لياقة بدنية ، إسعافات أولية ، محاضرات دينية وأمنية، ألعاب كشفية وحركات ، عروض كشفية ، وتوزيع شهادات.

وتستمر فعاليات المخيم لمدة أسبوع، حيث سيتضمن المخيم المبيت والراحة في مسجد عمرو بن العاص بجوار المخيم .

يشار إلى أن مجموعات الفارس الكشفية تنظم هذا المخيم بالتزامن مع الإجازة الشتوية للطلاب، وبرعاية اللجنة الرياضية العامة لحركة الجهاد الإسلامي.



مخيم الكشافة نسمو إلى العلا 3

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