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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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رئيس الشاباك: الشركات الصينية العاملة في "إسرائيل" تشكل خطراً كبيراً على أمننا

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 20:10 - 09 يناير 2019
نداف ارغمان نداف ارغمان
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حذر رئيس جهاز الشاباك الاسرائيلي نداف ارغمان من مغبة توغل الشركات الصينية في الاقتصاد الاسرائيلي وفي مشاريع اقتصادية مثل ميناء حيفا وبناء سكة قطار الحديد.

 وقالت القناة العاشرة بان ارغمان قال خلال محاضرة مغلقة القاها في جامعة تل ابيب هناك خطر على امن اسرائيل خشية من توغل الشركات الصينية للمجال المالي داخل "إسرائيل".

وأوضح أن الخشية تتمحور في ان تحصل الشركات الصينية التابعة للحكومة الصينية داخل اسرائيل على معلومات حول الاسرائيليين وعلى معلومات سرية حول الحكومة الإسرائيلية.

وأشار إلى أنَّ كشف بعض المعلومات المتعلقة بـ"إسرائيل" سيشكل خطورة على "إسرائيل" بكل ما يتعلق بالبني التحتية الاستراتيجية والشركات الاسرائيلية الكبرى، مطالباً الجهات المسؤولة بالشروع في قوانين رقابة حول الشركات الأجنبية العاملة في إسرائيل.

 

 

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