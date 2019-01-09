اعتقال مواطن أمريكي في مدينة مشهد الإيرانية

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية القبض على مواطن أمريكي يدعى مايكل وايت في مدينة مشهد الإيرانية.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، اليوم الأربعاء، في بيان، أنه تم "إلقاء القبض على مواطن أمريكي يدعى مايكل وايت في مدينة مشهد في إيران".

وأضاف "إيران أبلغت الولايات المتحدة عن هذا الموضوع في أول أيام اعتقال هذا المواطن الأمريكي عن طريق مكتب رعاية المصالح الأمريكية في طهران".

ونفى قاسمي الأخبار والتقارير المنتشرة في الإعلام الأمريكي حول وضع هذا المعتقل واتهام السلطات الإيرانية بسوء معاملته.

وقد نُشر أول خبر عن هذا السجين على موقع "إيران واير"، نقلا عن إيوار فرهادي- الذي اعتُقل مؤخرًا في مدينة مشهد لنشاطه في العالم الافتراضي- حيث قال إنه أثناء توقيفه شاهد عدة مرات هذا السجين الأميركي الذي كان في القسم الثالث من سجن وکيل آباد في مشهد.

يشار إلى أن وايت تعرَّف في العالم الافتراضي على فتاة إيرانية، وسافر إلى إيران ثلاث زيارات. وفي المرة الثالثة، عندما كان يخطط للسفر إلى تركيا مع صديقته، ألقي القبض عليه في مطار هاشمي نجاد في مشهد.

وقال فرهادي إن هذا السجين الأميركي "مسجون مع الجناة الخطرين، بما في ذلك القتلة وتجار المخدرات".

وقد أکَّدت جوان وایت، والدة مايكل، في تصريح لصحيفة "نيويورك تايمز" هذا الخبر، وقالت إن ابنها کان من المقرر أن يعود للبلاد يوم 29 يوليو الماضي، عبر طيران الإمارات، لكن ذلك لم يحدث.

ولم يتم الإعلان عن تهمة هذا العسکري السابق، لكن وفقًا للسيدة وايت، فإن الحكومة الأميركية تتابع وضع مایکل وايت من خلال السفارة السويسرية، التي ترعى مصالح أميركا في إيران.