تأجيل زيارة هنية إلى روسيا

أفادت مصادر إعلامية مساء يوم الأربعاء، بتأجيل زيارة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إلى روسيا، والتي كانت مقررة منتصف شهر يناير الجاري.

ونقلت القناة 14 العبرية عن مصادر إعلامية عربية أن زيارة هنية المقررة إلى روسيا تأجلت إلى أجل غير معلوم، بناء على طلب موسكو.

وحسب المصدر ذاته، فقد أعلنت مصر أنه بعد رحيل السلطة الفلسطينية من معبر رفح لن يتم السماح بالخروج من غزة عبر المعبر بل الدخول فقط للعائدين.

ويوم الجمعة 28 ديسمبر 2018، قال ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي، إن إسماعيل هنية رئيس حركة حماس ، سيزور موسكو يوم 15 يناير/ كانون الثاني"، مشيرا إلى أنه "سيجري مباحثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف".