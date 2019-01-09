اتحاد النقابات يطالب برفع الحد الأدنى للأجور لـ 2450 شيقلا

قال شاهر سعد أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين ان هناك 120 الف امرأة لا يحصلن على الحد الأدنى للأجور بسبب تهرب أرباب العمل من هذا الاستحقاق القانوني، وأن هناك ضعفاً كبيراً في تطبيق قانون العمل نفسه، الذي ينطوي تطبيقه على تدعيم وفرض نظام الحد الأدنى للأجور، عدا عن الضعف الذي يعتري بنيته وقصوره عن إنصاف النساء العاملات في غير قطاع وقطاع.

أعلن سعد عن قرار الاتحاد البدء بتنفيذ سلسلة فعاليات ميدانية للمطالبة بإلزام أرباب العمل بالحد الأدنى للأجور، حيث ستنفذ تلك الفعاليات تحت شعار (رفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 2450 شيقلا)، معلنا ان 2019 سيكون عام رفع الحد الأدنى للأجور.

جاء ذلك خلال لقاء سعد مع قادة النقابات الفرعية في محافظة رام الله والبيره، حيث ناقش المشاركون في الاجتماع نظام الحد الأدنى للأجور، الذي لم يطبق على النحو المأمول منه بعد إقراره في عام 2012م، اضافة الى العديد من الملفات بينها قانون الضمان الاجتماعي.