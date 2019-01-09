نتنياهو وترامب سيجتمعان قبيل الانتخابات

من المتوقع أن يجتمع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أسبوعين من الانتخابات الإسرائيلية المزمع اجراؤها في 9 نيسان/ ابريل المقبل.

وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن الاجتماع سيجري بالبيت الأبيض في واشنطن، خلال زيارة نتنياهو للولايات المتحدة للمشاركة في مؤتمر ايباك "منظمة اللوبي اليهودي في أمريكا" في العاصمة الامريكية واشنطن.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مسؤولين في محيط نتنياهو ان هذه الانباء ليست نهائية حاليا، لكن احد المسؤولين المقربين قال ان: "نتنياهو يلقي خطابا بشكل ثابت في المؤتمر السنوي لايباك، ووفقا للمخطط فإنه ينوي السفر الى واشنطن هذا العام أيضا، بالرغم من ان موعده قريب من الانتخابات".

وليس من الواضح ان كان نتنياهو وترامب سيجتمعان في المؤتمر الاقتصادي في دافوس نهاية الشهر الجاري، وذلك بسبب اقفال المؤسسة الفيدرالية الامريكية المتواصل الذي يمكن ان يؤدي الى إلغاء مشاركة ترامب.

وصرح مسؤول امريكي لصحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، بأنه "لا يوجد لدينا حتى الان أي امر يمكننا الإعلان عنه".

ويشار الى ان نتنياهو اجتمع هذا الأسبوع مع مستشار الامن القومي الأمريكي جون بولتون خلال زيارته لـ"إسرائيل"، وعرض امامه طلب إسرائيل اعتراف امريكي بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان. كما ناقش الجانبان الاستعدادات الامريكية بعد قرار الانسحاب من سوريا والتموضع الإيراني هناك.