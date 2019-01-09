أبو عبيدة يوجه رسالة لأهالي الضفة.. هذا ما جاء فيها!

قال الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام أبو عبيدة، اليوم الأربعاء، "إن القائد المهندس يحيى عياش ترك في ذاكرة الشعب الفلسطيني بصمة عظيمة لا تزال حاضرة وستظل حاضرة أمام الأجيال" مضيفا بأنه "شكل علامة فارقة في تاريخ الصراع مع المحتل كان مفادها بأن الشعب الذي يقع تحت الاحتلال يقاوم بفطرته وإرادته"



وأضاف أبو عبيدة خلال مقابلة ضمن برنامج "أرض الصوان" على فضائية الأقصى ، بأن ضمير هذا الشعب يدفعه على الدوام لإخراج النماذج الفذة التي لا تأخذ إذنا من أحد لتقاوم المحتل الذي يستبيح الأرض والعرض والمقدسات .



وأشار إلى إن استشهاد يحيى عياش بعد أن هز كيان المحتلين جعل منه نموذجا حيا لا يزال تلاميذه يسيرون على دربه في ضفة الأحرار من جنين إلى الخليل إلى كل بقعة من أرض الضفة المقاومة التي تشكل العمق الحقيقي والبعد الأهم في معادلة المواجهة المستقبلية مع الاحتلال.



وتابع "إن كل رصاصة يطلقها تلاميذ المهندس يحيى عياش تفتح ثغرة جديدة نحو تحرير القدس والأقصى، فطوبى لأهلنا المقاومين وأبنائنا الأشاوس المطاردين للمحتل بين شوارع الضفة وفي سفوح جبالها الشامخة وكرومها وزيتونها".



وقال إن مستقبل المقاومة الفلسطينية في ضفة العياش ترسمه طعنات الأحرار ورصاصات الثوار الرافضين للتدجين والترهيب القابضين على الجمر، المتمسكين بواجبهم المقدس في المقاومة والدفاع عن أرضهم ومقدساتهم .



كما حيّا أبو عبيدة أهل الضفة قائلا "بوركت ضرباتكم الموجعة وبوركت ضرباتكم الخاطفة التي تربك حسابات المحتل وتستنزف طاقاته وتشل كيانه وتفشل مخططاته بإذن الله تعالى".



وطالب أبو عبيدة في ذكرى المهندس يحيى عياش من أهل الضفة بأن يكونوا على العهد مشيرا بأن الوفاء للعياش هو بحمل واستلام رسالته .

