كمائن وحواجز للقبض على لصوص البنوك

كثفت الشرطة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، جهودها للقبض على منفذي عمليتي سطو على بنك في بيت لحم، وصراف آلي تابع لبنك آخر في منطقة رام الله بالضفة الغربية.

وقال الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات: إن الصراف الآلي لبنك فلسطين في بلدة كفر نعمة غرب رام الله تعرض للسرقة.

وفي وقت سابق تعرض فرع البنك الاهلي الاردني في بيت ساحور لسطو مسلح.

وأضاف العقيد ارزيقات: أن عمليات شرطة محافظة رام الله والبيرة تلقت بلاغا حول سرقة الصراف الآلي لبنك فلسطين في بلدة كفر نعمة، وعلى الفور تم تحريك فريق من المباحث والادلة الجنائية للمكان، وتبين أن مجهولين أقدموا في ساعات فجر اليوم على خلع باب الغرفة الموجود بداخلها الصراف، ومن ثم خلع وقص الصراف وسرقة المبالغ المالية الموجودة بداخله، وتقدر بـ 200 ألف شيكل و40 ألف دولار و7500 دينار أردني.

وسبق أن أعلنت الشرطة على لسان العقيد ارزيقات، عن سطو مسلح نفذه عدة أشخاص اقتحموا فرع البنك الاهلي الاردني في بيت ساحور وهم ملثمون ومسلحون.

وتمكن المسلحون من سرقة مبلغ مالي يقدر بـ29 ألف دولار امريكي و9 الاف دينار اردني و 5 آلاف شيكل.

وبعد حادثتي السطو، شرعت الشرطة بإجراءات بحث وتحر وفتحت تحقيقا في الجريمتين، في محاولة للوصول إلى الفاعلين.

وكثفت قوات الشرطة في بيت لحم من نشاطها الميداني ونصبت كمائن وحواجز للتفيش، لوحظت في عدد من الأماكن والشوارع على الرغم من البرودة الشديدة وتساقط الأمطار.