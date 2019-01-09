ريال مدريد يطلب مورينيو

طلب نادي ريال مدريد، البرتغالي جوزيه مورينيو لتدريب الفريق الملكي من جديد، في ظل النتائج السلبية تحت قيادة سانتياجو سولاري، وآخرها الخسارة 0-2 أمام ريال سوسييداد.

وبدأ نادي ريال مدريد الإسباني، بقيادة رئيسه فلورنتينو بيريز، العمل من أجل عودة مورينيو لتدريب الفريق الملكي من جديد.

وقالت صحيفة "ذا صن"، إن ريال مدريد بدأ اتصالاته مع مورينيو، ليكون مدربًا للفريق خلال الفترة المقبلة.

ويحتل ريال مدريد، المركز الخامس بجدول ترتيب الليجا برصيد 30 نقطة، بفارق 10 نقاط عن المتصدر برشلونة، بعد مرور 18 جولة.

وأوضحت الصحيفة أن فلورنتينو بيريز يريد عودة جوزيه مورينيو، لتدريب الفريق الملكي مرة أخرى، وتواصل مع خورخي مينديز وكيل أعمال المدرب البرتغالي، لبحث إمكانية عودته للعاصمة الإسبانية مدريد.

وأضافت الصحيفة "بيريز يرى أن مورينيو هو الشخص الوحيد القادر على حل أزمة ريال مدريد".

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن مورينيو لا زال يحاول تسوية أموره المادية مع مانشستر يونايتد، حيث من المقرر أن يحصل المدرب البرتغالي على 15 مليون جنيه إسترليني بعد إقالته.

ونوهت أن مينديز طلب الاجتماع مع المسؤولين في مانشستر يونايتد، لحل هذه المسألة في أقرب وقت ممكن.