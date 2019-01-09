الأجهزة الأمنية برام الله تفرج عن المعتقلة سهى جبارة

أفرجت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، مساء اليوم الأربعاء، عن المعتقلة سهى جبارة بعد 27 يومًا من الإضراب عن الطعام.

وأفادت مصادر إعلامية أن جبارة ستحضر جلسة في محكمة الجنايات الكبرى في نهاية الشهر الحالي؛ للبحث في قضيتها.

واعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، الشابّة الفلسطينيّة والناشطة سهى بدران جبارة (31 عامًا)، منذ 3 تشرين الثاني/نوفمبر، بعد اقتحام منزلها بوحشية واقتيادها منه بالقوة.

وقالت عائلة جبارة، إن ابنتها التي تسكن في بلدة ترمسعيا شماليّ رام الله، تعرّضت في "سجن أريحاالمركزي" للتعذيب والقهر والإذلال من قبل المحققين في جهاز الأمن الوقائي، بعد رفضها التوقيع على اعترافاتٍ لتهمٍ لم تقم بها.

وتحمل جبارة الجنسيّتين الأمريكية والبنميّة إلى جانب الجنسية الفلسطينية، وهي أم لثلاثة أطفال، وتسند إليها تهمٌ بنقل أموالٍ ومساعدة عائلات الأسرى والشهداء.

من جانبها، أكدت النيابة العامة الفلسطينية في وقتٍ سابق أنّ سهى موقوفة على ذمة قضية تحقيقية لدى النيابة، إذ أُسندت لها تهم جنائية، مُؤكدةً التزامها بمبدأ سرية التحقيقات حفاظًا على مجريات التحقيق، مُبينةً أنها ستعلن عن نتائج التحقيق فور الانتهاء منه.

وفي تقريرٍ لها، دعت منظمة العفو الدولية "أمنستي" إلى فتح تحقيقٍ فوري حيادي مستقل وفعال في أقوال ذوي سهى جبارة حول تعرضها للتعذيب في مركز تحقيق بأريحا.

كما طالبت المنظمة، بمُحاسبة جميع المسؤولين من أفراد الأجهزة الأمنية عن التعذيب وسوء المعاملة بما يشمل اتخاذ إجراءات عقابية وانضباطية وعرضهم على محاكمة جنائية.