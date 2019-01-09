إطلاق عشرات البالونات "الحارقة" تجاه الأراضي المحتلة

أفادت وسائل إعلام عبرية، أن عشرات البالونات "المفخخة" تم إطلاقها من قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، تجاه الأراضي المحتلة.

وذكر موقع "حدشوت 24"، أن أحد البالونات شوهد فوق محطة القطار في" سديروت" واستمر باتجاه نتيفوت واختفى عن مرمى نظر القوات.

وفي سياق متصل أكد مراسلنا اندلاع حريق في أحراش موقع "صوفا" العسكري شرق رفح بفعل البالونات الحارقة.

واستخدم شبان طائرات ورقية وبالونات وسيلة لإيصال شعلة حارقة إلى مستوطنات الغلاف ضمن أدوات المقاومة الشعبية التي تصاعدت مع انطلاق مسيرات العودة وكسر الحصار شرقي القطاع في 30 مارس الماضي، وردًا على قمع قوات الاحتلال المسيرات السلمية.