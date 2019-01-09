مقتل 6 مسلحين في مواجهات أمنية بالقطيف شرقي السعودية

أعلنت السعودية مقتل 6 مسلحين وإصابة 5 رجال أمن في مواجهات أمنية بمحافظة القطيف، شرقي البلاد.

ونقلت الوكالة السعودية الرسمية (واس) الأربعاء، عن رئاسة أمن الدولة أنه "نتيجة لمتابعة جهاتها المختصة لأنشطة العناصر الإرهابية بمحافظة القطيف، رصدت مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجود ترتيبات لتنفيذ عمل إجرامي وشيك".

وأوضحت أنه تم "الاستدلال على منزل ببلدة الجش بالمحافظة اتخذوا منه وكرا لهم ومنطلقا لأنشطتهم التي يستهدفون بها أمن البلاد".

وأشارت إلى أنه "على إثر هذه المعلومات باشرت الجهات المختصة بالرئاسة فجر الإثنين الماضي عملية أمنية استباقية تم بموجبها محاصرة المنزل الذي كان يتواجد بداخله 7 من المطلوبين أمنيا".

ولفتت إلى أنها "قامت بتوجيه النداءات لهم لتسليم أنفسهم إلا أنهم لم يستجيبوا وبادروا بإطلاق النار على رجال الأمن، الأمر الذي اقتضى التعامل مع الموقف بالمثل لتحييد خطرهم".

وبينت أن المواجهات أسفرت عن مقتل 6 مسلحين وإصابة 5 رجال أمن والقبض على أحد المسلحين مصابا حيث جرى نقله إلى المستشفى وحالته مستقرة، وضبط العديد من الأسلحة بحوزتهم.

وأضافت أن الأجهزة الأمنية مستمرة في متابعة وتعقب العناصر الإجرامية الذين ينفذون أجندات لجهات خارجية (لم تسمها) تسعى للنيل من أمن البلاد واستقرارها.

والقطيف، إحدى محافظات السعودية ذات التواجد الشيعي، وخرجت في أعوام سابقة في مظاهرات مطالبة بإصلاحات.