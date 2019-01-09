ما قصـــة "بصمة إياد البزم"..؟؟!

أصدر إياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني اليوم الأربعاء، توضيحاً بشأن ما يتم تداوله حول بصمة مزورة والادعاء انها له وضمن كشوفات المنحة القطرية ، وتم الترويج لذلك الادعاء "إسرائيلياً".

وقال البزم ان بعض المغرضين يقوم بنشر وترويج صورة مزورة لبصمة أصبع، على أنها بصمة إياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية، زاعمين أنها وردت في كشوفات الموظفين المشمولة ضمن المنحة القطرية، وينسبون ذلك كذباً لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية في محاولة منهم لتمرير تلك الشائعة.

وأكد أن الصورة مزورة والبصمة ليست له، واسمه ليس مشمولاً من ضمن المنحة القطرية، ولَم أتلقّ أي مبالغ مالية من هذه المنحة.

موضحاً ان أموال المنحة القطرية هي حق لشعبنا وموظفينا، وقد جاءت نتيجة صبرهم وصمودهم، رغماً عن أنف الاحتلال.

ويشار الى ان صحيفة يديعوت زعمت حصولها على صوره بصمه اصبع اياد البزم الناطق الرسمي باسم داخليه حماس بغزه الذي استلم قبل شهر مبلغ 100???? بغزه .