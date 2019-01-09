الاحتلال يبحث اعتراضات مقدمة ضد مصادرة أراض بالقدس

بحثت "اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء التابعة لوزارة الداخلية الإسرائيلية" بالقدس المحتلة خلال جلسة لها الاعتراضات المقدمة ضد مخططات لمصادرة 740 دونمًا من أراضي بلدتي العيسوية والطور شرق المدينة.

واستمعت اللجنة للاعتراضات المقدمة من أهالي البلدتين، وكذلك لادعاءات بلدية الاحتلال و"سلطة الطبيعة" والمستوطنين الذين يحاولون السيطرة على الدونمات لصالح المشاريع الاستيطانية.

وأوضح عضو لجنة المتابعة في العيسوية محمد أبو الحمص أن "البلدية والطبيعة" قدمتا قبل حوالي شهرين مخططًا لمصادرة 300 دونم من أراضي الطور و440 دونمًا من أراضي العيسوية بحجة تحويلها إلى "محمية طبيعية"، سبقها "مخطط الحديقة القومية" للمنطقة ذاتها.

وقال إن سلطات الاحتلال تحاول مصادرة هذه الأراضي منذ 8 سنوات، لصالح ولخدمة المشاريع الاستيطانية المختلفة، متناسية حاجة البلدتين لهذه الأراضي، لافتًا إلى أن أصحابها يخوضون صراعًا في المحاكم واللجان الإسرائيلية للمحافظة عليها.

وأشار إلى أن تلك الأراضي تعد المساحات المتبقية للسكان للتوسع وبناء المنازل ليتناسب مع الزيادة الطبيعية، ولبناء المدارس، والحدائق، وغيرها من حاجة السكان.

وأضاف أن قرية العيسوية محاصرة من كافة الجهات بمستوطنة "التلة الفرنسية" من جهة والجامعة العبرية والشوارع الاستيطانية من جهاتها الأخرى، ولم يتبقى للسكان إلا المنطقة الجنوبية الشرقية.

وبين أن سلطات الاحتلال تدعي أنها تسعى وتخطط لتحويلها لـ "محمية طبيعية"، في وقت تنفذ فيها عمليات هدم وتجريف بين الحين والآخر للمزارع والمنشآت الزراعية المقامة عليها ولا تستثني الأشتال والأشجار المزروعة من التجريف حتى الطرقات يتم تخريبها.

وأكد أبو الحمص أن هذه الأراضي لا يوجد فيها أي آثار أو مواشي لتحويلها لـ"محمية طبيعية"، في وقت تم توسيع معسكر الجيش المقام على أراضي البلدة رغم وجود قبور أثرية مكانه.

ولفت إلى أن هذه المخططات هي غطاء ومقدمة لمصادرة الأراضي وبناء البؤر الاستيطانية عليها، محذرًا من خطورة مخطط بلدية الاحتلال و"سلطة الطبيعة" الهادف لتحويل الأراضي المفتوحة في مدينة القدس لمحميات طبيعية.

وأشار إلى مضايقات الاحتلال المختلفة المفروضة على أهالي العيسوية، والتي تتضمن الاقتحامات اليومية لشوارع وحارات البلدة، والاعتقالات ونصب الحواجز على مداخلها، واقتحام طواقم البلدية لها وتصوير المنشآت وأخذ قياساتها وتسليم اخطارات هدم، وفرض مخالفات بناء.