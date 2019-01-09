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تسيير قافلة مساعدات أردنية إلى قطاع غزة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 12:15 - 09 يناير 2019
ارشيفية ارشيفية
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سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي قافلة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.

وقال أمين عام الهيئة أيمن المفلح لوكالة (بترا) الأردنية إن القافلة تتكون من 7 شاحنات تحمل أدوية ومصاحف بلغة بريل تبرعًا من مؤسسات المجتمع المدني وإحدى شركات الأدوية الأردنية لتسليمها إلى المستشفى الميداني الأردني العسكري في غزة وجمعيات المكفوفين.

وأضاف أن التنسيق مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي مستمر، وتتم المخاطبات مع المستشفى الميداني العسكري لتأمين الاحتياجات كافة.

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