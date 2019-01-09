مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في حادث طرق بوادي عارة

لقي شخص يبلغ من العمر 35 عاما، مصرعه متأثرا بجروحه الخطيرة إثر تعرضه لحادث طرق على شارع رقم 6 بالقرب من كفر قرع، صباح اليوم الأربعاء.

كما أسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص آخرين بجروح متفاوتة بين الطفيفة والمتوسطة.

واستدعيت طواقم من الإسعاف إلى المكان، وعملت على تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ثم جرى نقلهم على وجه السرعة إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

وفي يوم الأحد الماضي، لقيت الشابة ضياء موسى صالح كنعان (25 عاما) من مدينة طمرة مصرعها، متأثرة بجروحها الخطيرة، التي أصيبت بها في حادث طرق وقع على شارع 70 عند مفرق متنزه طمرة، فيما أصيب آخران بجروح متوسطة.

يذكر أن 315 شخصا في البلاد لقوا مصارعهم في حوادث الطرق خلال العام 2018، مقارنة بـ362 ضحية في العام 2017، وبلغ عدد الضحايا العرب الذين لقوا مصارعهم في ذات العام 95 ضحية مقابل 116 ضحية في العام 2017، ما يشير إلى انخفاض كبير في عدد ضحايا حوادث الطرق على المستوى القطري وفي المجتمع العربي بشكل خاص، حسبما يُستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد قبل أسبوع.

وبلغ عدد المصابين بإصابات خطيرة وبالغة من المجتمع العربي في حوادث الطرق في العام 2018، 417 إصابة، بنسبة 26% من مجمل الإصابات البالغة في البلاد.