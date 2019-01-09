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مصر تفتح ميناءين من 7 مغلقة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 11:53 - 09 يناير 2019
ميناء ميناء
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أعلنت السلطات المصرية، الأربعاء، أنها قررت فتح مينائي الإسكندرية والدخيلة على البحر المتوسط صباح اليوم، بعد إغلاقهما منذ مساء الأحد الماضي، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، رضا الغندور، إن إدارة الحركة بالميناء قررت اليوم الأربعاء فتح بوغاز مينائي الاسكندرية بعد تحسن الأحوال الجوية، ووصول سرعة الرياح وارتفاع الموج ودرجة الرؤية إلى معدلات تسمح بدخول وخروج السفن من الميناء بشكل آمن.

وكانت مصادر ملاحية، ومسؤول، قالوا الأحد إن السلطات أغلقت موانئ الإسكندرية والدخيلة على البحر المتوسط، والعين السخنة والسويس على البحر الأحمر، إلى جانب ثلاثة موانئ صغيرة على خليج السويس، وذلك حسب ما أوردت "رويترز".

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